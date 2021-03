Regierung : Neue Regeln für zinsfreie Darlehen fürs Eigenheim im Norden

Einkommensschwächeren Familien und Alleinerziehenden mangelt es oft an Eigenkapital für den Erwerb eines Eigenheims. Ihnen will Innenministerin Sütterlin-Waack helfen. Sie sollen in Schleswig-Holstein leichter zinsfreie Darlehen erhalten.

Kiel | Familien sollen im Norden ab 1. April leichter zinsfreie Darlehen für den Neubau oder Kauf eines Hauses erhalten. „Viele Menschen haben in Schleswig-Holstein aktuell keine Chance, Wohneigentum zu erwerben, da ihnen das notwendige Eigenkapital fehlt, um überhaupt Baukredite zu bekommen“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) der Deutschen ...

