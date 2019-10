Energie : Neue leistungsstarke Stromleitung überquert die Elbe

Eine neue leistungsstarke Stromleitung über die Elbe wird heute in Betrieb genommen. Nach Angaben des Betreibers Tennet soll sie steigende Mengen Windstrom aus Norddeutschland nach Süden transportieren. Die Leitung von Hamburg-Nord nach Dollern bei Stade in Niedersachsen ist 45 Kilometer lang und ersetzt einen älteren Bau. Damit vervierfache sich die Kapazität auf 9,6 Gigawatt, sagte ein Tennet-Sprecher. Die Leitung könne rechnerisch den Strom zehn großer Kraftwerke transportieren.

Avatar_shz von dpa

29. Oktober 2019, 03:00 Uhr

Die höchsten Masten der neuen Stromleitung direkt an der Elbe ragen 227 Meter in den Himmel. An der Zeremonie nehmen die Energieminister Olaf Lies (Niedersachsen/SPD) und Jan Philipp Albrecht (Schleswig-Holstein/Grüne) sowie Staatssekretär Andreas Feicht aus dem Bundeswirtschaftsministerium teil.