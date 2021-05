Freizeit : Neue Landesverordnung regelt Badebetrieb im Land

Mit Beginn der Badesaison tritt am 11. Juni in Schleswig-Holstein eine Landesverordnung mit einheitlichen Vorgaben für alle Badestellen in Kraft.

Kiel | Damit wird zum Beispiel geregelt, ob ein Beobachtungsturm vorhanden sein muss, wie viele Aufsichtspersonen und Rettungsboote benötigt werden und was an weiteren Rettungsmitteln vorzuhalten ist. Das Kabinett stimmte der Verordnung am Dienstag zu. Sie sei in enger Abstimmung mit den Kommunalen Landesverbänden, der DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.