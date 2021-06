Luftverkehr : Neue Flugverbindungen ab Lübeck nach Bern und Salzburg

Am Flughafen Lübeck nehmen zwei neue Linienflugverbindungen ihren Betrieb auf.

Lübeck | Von Donnerstag an fliegt die Gesellschaft Lübeck Air nach Angaben einer Flughafensprecherin jeweils donnerstags und sonntags in die schweizerische Bundeshauptstadt Bern. Zwei Tage später, am 3. Juli, soll den Angaben zufolge erstmals eine Maschine in Richtung Salzburg abheben. Bei beiden Verbindungen handelt es sich nach Angaben der Sprecherin um z...

