Landtag : Neue Beauftragte für Menschen mit Behinderung tritt Amt an

Nach 26 Jahren im Amt als Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein hat Ulrich Hase den Posten am Mittwoch an seine Nachfolgerin Michaela Pries übergeben.

Kiel | Die 55-Jährige übernimmt die Amtsgeschäfte offiziell am Donnerstag. Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) dankte Hase (65) bei dessen Verabschiedung. Hase habe Menschen mit Behinderungen in Schleswig-Holstein eine dauerhafte und laute Stimme gegeben und für alle Menschen im Land viel erreicht. „Sie haben Standards verankert, die die Lebensqualität u...

