Schifffahrt : Neue „Atair“ im Heimathafen Hamburg in Dienst gestellt

In ihrem Heimathafen Hamburg ist die neue „Atair“, das neue Flaggschiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), offiziell in Dienst gestellt worden.

Hamburg | In ihrem Heimathafen Hamburg ist die neue „Atair“, das neue Flaggschiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), offiziell in Dienst gestellt worden. Die wegen der Corona-Pandemie in kleinem Kreis abgehaltene Zeremonie an der Überseebrücke nahm am Dienstag als Dienstherr Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor. Bürgerschaftsp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.