Arbeitsmarkt : Neue Arbeitslosenzahlen für den Norden erwartet

30. Januar 2020, 05:37 Uhr

Die Arbeitsagentur veröffentlicht heute ihren ersten Arbeitsmarktbericht in diesem Jahr. Experten gehen davon aus, dass im Januar die Zahl der Schleswig-Holsteiner ohne festen Job im Vorjahresvergleich gesunken ist. Zum Vormonat gab es demnach einen jahreszeitlich üblichen Anstieg. Ende Dezember waren in Schleswig-Holstein 79 000 Arbeitslose registriert. Die Quote betrug 5,0 Prozent.