Prozesse : Nebenklage-Vertreter korrigiert im Stutthof-Prozess Aussage

Mit einer ungewöhnlichen Stellungnahme hat im Hamburger Stutthof-Prozess ein Nebenklage-Vertreter die Aussage eines KZ-Überlebenden korrigiert. Er müsse verhindern, dass sich falsche Sprachregelungen in das Verfahren gegen einen ehemaligen SS-Wachmann einschlichen, sagte der Jura-Professor Cornelius Nestler am Freitag.

Avatar_shz von dpa

14. Februar 2020, 14:45 Uhr

Zum einen seien die meisten jüdischen Gefangenen des Lagers bei Danzig 1944 aus dem Baltikum und nicht aus Ungarn gekommen, wie die Findbücher des Lagers belegten. Der polnische Zeuge Marek Dunin-Wasowicz (93) hatte zuvor mehrfach von ungarischen Juden gesprochen.

Zum anderen wies Nestler die Darstellung zurück, die jüdischen Häftlinge seien reich gewesen. Tatsächlich hätten in den baltischen Ländern wohlhabende und weniger wohlhabende Juden gelebt. Die meisten hätten Jahre in Ghettos verbracht, bevor sie ins KZ Stutthof gebracht wurden. «Die Vorstellung, die Juden waren ja alle so reich, ist historisch sicherlich nicht richtig», sagte Nestler.

Dunin-Wasowicz hatte in seiner Aussage die den Häftlingen geraubten Sachen aufgezählt und in diesem Zusammenhang nach den Worten einer Dolmetscherin gesagt: «Vergessen Sie bitte nicht: Vor allem die Judentransporte, das waren sehr reiche Menschen.»