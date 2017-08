Basketball : NBA-Neuling Theis nicht mehr bei Supercup-Abschluss dabei

Die deutschen Basketballer müssen zum Abschluss des Supercups in Hamburg auf NBA-Neuling Daniel Theis verzichten. Der 25-Jährige werde am Sonntag wie vorher abgesprochen wegen Verpflichtungen zu seinem neuen Club Boston Celtics reisen, gab der Deutsche Basketball Bund nach dem 75:80 gegen Polen am Samstagabend bekannt. Damit steht der Center gegen Serbien am Sonntag (15.00 Uhr) nicht zur Verfügung.