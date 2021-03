Fußball : Nationalspieler Gjasula kehrt ins HSV-Training zurück

Klaus Gjasula ist vorzeitig ins Trainings des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurückgekehrt.

Hamburg | Der 31 Jahre alte albanische Nationalspieler nahm am Dienstag an der Einheit des Teams im Volkspark teilt, gaben die Hanseaten via Twitter bekannt. Grund: Gjasula hatte am Wochenende im WM-Qualifikations-Spiel der Albaner gegen England (0:2) seine zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb gesehen und ist nun gesperrt. Statt in dieser Woche erneut für...

