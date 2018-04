Medien : Nannen-Preisverleihung in der «Elphi»

von dpa

11. April 2018, 05:43 Uhr

Für die Verleihung der Nannen-Preise in Hamburg sind 18 journalistische Beiträge nominiert. Heute Abend werden im kleinen Saal der Elbphilharmonie die Autoren prämiert, die sich in Kategorien wie Reportage, Dokumentation und Fotografie durchgesetzt haben. Der Verlag Gruner + Jahr und sein Magazin «Stern» vergeben die undotierten Auszeichnungen seit 2005 in Erinnerung an den Magazin-Gründer Henri Nannen (1913-1996). Insgesamt waren rund 1000 Beiträge eingereicht worden.