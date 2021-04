Gesundheit : Nächtliche Ausgangsbeschränkung treten in Hamburg in Kraft

In Hamburg tritt am Karfreitagabend eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft.

Hamburg | Der rot-grüne Senat hatte am Mittwoch diese scharfe Einschränkung der persönlichen Freiheiten beschlossen, um die Corona-Infektionsdynamik in der Stadt abzubremsen. Vorerst bis zum 18. April ist es zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens nicht mehr erlaubt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Ausnahmen gelten beispielsweise für beruf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.