Senat : Nächtliche Ausgangsbeschränkung soll enden: Senat berät

Nicht nur das warme Frühlingswetter erschwert die Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre in Hamburg. Nach Ansicht von Bürgermeister Tschentscher kann die Polizei nur mit Mühe die neuen Rechte für Genesene überprüfen. Jetzt will der Senat einen Schlussstrich ziehen.

Hamburg | Die nächtliche Ausgangsbeschränkung soll ab Mittwoch für alle Hamburgerinnen und Hamburger aufgehoben werden. Der Senat werde heute einen entsprechenden Beschluss fassen, kündigte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard an. Nach Angaben ihrer Behörde lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen am Montag den fünften Tag in Folge unter 100. Für...

