Fußball : Nächster Ausfall: Kittel nach Haarriss außer Gefecht

Der Hamburger SV hat im Trainingslager im oberbayerischen Grassau den nächsten verletzten Spieler zu beklagen.

Hamburg | Nach Rechtsverteidiger Josha Vagnoman (Muskelfaserriss im Oberschenkel) fällt auch Mittelfeldspieler Sonny Kittel aus. Der 28-Jährige hat nach Angaben des Vereins einen Haarriss am Wadenbein erlitten. Sein Ausfall könnte ebenfalls einige Wochen dauern. Die Mannschaft beendet am (morgigen) Mittwoch ihr Trainingslager in Grassau. Auf der Rückreise na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.