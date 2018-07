Buntes : Nackter Radfahrer in Kiel «geblitzt»

Bei der Hitze dieser Tage geht offenkundig auch Menschen in Norddeutschland das Temperament durch. Die «Kieler Nachrichten» veröffentlichten am Freitag online ein besonderes Blitzerfoto, das die Stadt aufgenommen habe: Es zeigt einen nackten Mann auf dem Fahrrad bei Tempo 47. Erlaubt sind an der Stelle nur 30 Kilometer je Stunde. Laut Polizei müssen sich auch Radfahrer an solche Geschwindigkeitsbegrenzungen halten.

von dpa

27. Juli 2018, 18:51 Uhr

Das Foto war am vergangenem Sonnabend um 23.14 Uhr aufgenommen worden. Mit einem Verwarnungsgeld wegen zu schnellen Fahrens müsse der nackte Radler nicht rechnen, schreiben die «Kieler Nachrichten»: Die Beamten wüssten nicht, wohin sie den Strafzettel schicken sollen.