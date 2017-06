International : Nachttanzdemo in Rostock gegen G20-Gipfel

Rund 120 Menschen haben in Rostock bei einer sogenannten Nachttanzdemo gegen den bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg protestiert. Die Aktion am Stadthafen sei am Freitagabend friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. An Laternenmasten befestigten die Teilnehmer Spruchbanner. «Wir wollen zeigen, dass es ganz viele unterschiedliche Wege gibt, den eigenen Protest zum Ausdruck zu bringen. Sei es tanzend, kletternd oder irgendwie anders. Wir gehen dahin, wo sonst nur Werbung hängt und äußern dort unsere politische Meinung», sagte eine Aktivistin laut Mitteilung. Beim G20-Gipfel treffen sich am 7. und 8. Juli Regierungsvertreter der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg.

erstellt am 03.Jun.2017 | 11:03 Uhr