G20 : Nachttanzdemo gegen G20 mit großer Teilnehmerzahl

Mehrere tausende Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg unter dem Motto «Lieber tanz ich als G20» gegen den bevorstehenden Gipfel demonstriert. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl kurz vor der Abschlusskundgebung auf bis zu 11 000, die Veranstalter sprachen von bis zu 20 000. Die Demonstration wurde von Techno-Musik und bunten Schildern begleitet, auf denen Parolen wie «G20 in die Tonne kloppen» zu lesen war. Vorwiegend junge Leute nahmen teil, am Rande waren auch Schaulustige mit Kindern zu sehen.

Auf der mehr als vierstündigen Route von den Landungsbrücken über Fischmarkt, Reeperbahn, an der Roten Flora vorbei bis zum Gänsemarkt war die Zahl der Protestler stetig gewachsen. Immer mehr Menschen schlossen sich dem Zug an. Über Lautsprecher wurden Durchsagen wie «G20 macht ranzig, deswegen tanz' ich» gemacht. Ein Wagen transportierte einen schwarzen Sarg mit der Aufschrift «R.I.P. Versammlungsrecht». Disco-Kugeln und Konfetti waren im Einsatz. Aus Zeitgründen verzichteten die Veranstalter den Angaben nach auf Zwischenkundgebungen. Am Endpunkt gab es ein kleines Begrüßungsfeuerwerk. Zudem segelte ein «goldener Block» als großer Luftballon vom Dach eines Hauses. Die Polizei sprach von einem bunten Protest und guter Stimmung.

Nachttanzdemo

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 22:51 Uhr