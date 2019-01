Wetter : Nacht zu Samstag: Wetterdienst warnt vor Straßenglätte

Nach tagelangem Dauerfrost könnten die Straßen in der Nacht zum Samstag in Hamburg und Schleswig-Holstein gefährlich glatt werden. Von Westen ziehe ein Tiefdruckgebiet heran, das ab Freitagabend Niederschläge bringe, sagte der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst. Am frühen Abend könnten ein paar Zentimeter Schnee fallen, später werde der Schneefall in Regen übergehen. «Es gibt das Potenzial für Glatteis», sagte Hansen mit Blick auf die gefrorenen Böden.

von dpa

25. Januar 2019, 08:35 Uhr

Am Samstag werde ein Schwall milderer Luft den Norden erreichen. Die Temperaturen könnten in Hamburg auf vier bis fünf Grad steigen. Auch in Schleswig-Holstein werde es regnen, nur an der Ostseeküste könne es bei Schnee bleiben. Am Sonntag werde sich der Regen auch im übrigen Norden allmählich wieder in Schnee verwandeln. Wie die Lage am Montagmorgen aussehen werde, sei noch nicht klar. «Man sollte mit Glätte lieber rechnen», riet der Meteorologe.