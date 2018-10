Museen : Nachfrage nach Museumscard für Kinder weiter gewachsen

Die Museumscard für Kinder und Jugendliche erfreut sich in Schleswig-Holstein wachsender Beliebtheit. In diesem Jahr seien 105 000 Karten ausgegeben worden, sagte die Geschäftsführerin des Landesjugendringes, Anne-Gesa Busch, der Deutschen Presse-Agentur. Das waren laut Busch rund 5000 mehr als im Vorjahr. Zusätzlich seien mehr als 2000 Karten aus dem Internet heruntergeladen worden und einige hundert Nutzer hätten auch die Museumscard-App genutzt, sagte Busch. Genaue Nutzungszahlen würden von den Museen nicht erfasst, um gerade kleineren Museen keine zusätzlichen bürokratischen Hürden aufzuerlegen, sagte Busch.

von dpa

25. Oktober 2018, 08:18 Uhr

Die Museumscard ermöglicht seit 2006 Kindern und Jugendlichen in ganz Schleswig-Holstein freien Eintritt in 104 Museen im ganzen Land und auch in Süddänemark. Finanziert wird sie vom Landesjugendring Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium, den Sparkassen und dem Museumsverband Schleswig-Holstein.