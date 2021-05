Basketball : Nach zweiter Playoff-Niederlage: Towers trauern Chancen nach

Nach der zweiten Niederlage gegen Alba Berlin und dem drohenden Aus im Playoff-Viertelfinale (best of five) der BBL herrschte bei den Hamburg Towers große Enttäuschung.

Berlin | Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Spiel hatten sich die Hanseaten dem Titelverteidiger am Samstag mit 83:95 (41:48) geschlagen geben müssen. „Ich bin nicht glücklich, weil wir heute gewinnen wollten. Dennoch wäre es nicht fair, wenn ich sagen würde, wir hätten nicht alles gegeben“, sagte Trainer Pedro Calles. Die Hamburger hatten...

