Fußball : Nach „Weckruf“ in Bochum: Regensburg verspricht Reaktion

Nach der 1:5-Pleite beim VfL Bochum hat Jahn Regensburg im Abstiegskampf der 2.

Regensburg | Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung versprochen. Dass beim Nachholspiel am Donnerstag (15.30 Uhr) in Kiel der formstarke Tabellenzweite als Gegner wartet, dürfe keine Ausrede sein, unterstrich Trainer Mersad Selimbegovic. „Du musst alles investieren“, sagte er. „Du brauchst Mut und Entschlossenheit. Das müssen wir an den Tag legen.“ Der Coach glaub...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.