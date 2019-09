Handball : Nach Wanne-Verletzung: SG Flensburg leiht Schweizer Lier aus

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat Marvin Lier vorerst für drei Monate vom Schweizer Erstligisten Pfadi Winterthur ausgeliehen. Der Club reagierte damit auf die schwere Verletzung von Linksaußen Hampus Wanne, der mehrere Monate ausfällt.

Avatar_shz von dpa

30. September 2019, 15:43 Uhr

«Mit Marvin haben wir nun einen Spieler verpflichten können, der uns schnell helfen kann», sagte Trainer Maik Machulla am Montag. Der 27-jährige Lier war in der vergangenen Saison mit 233 Toren in 34 Spielen Top-Werfer der Swiss Handball League. Der Linksaußen ist auch Nationalspieler in der Schweiz.

Bei dem Schweden Wanne waren vor einer Woche knöcherne Veränderungen des linken Fersenbeins festgestellt worden. Sie waren für die Beschwerden der Achillessehne verantwortlich und machten eine Operation erforderlich.