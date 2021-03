Basketball : Nach Verlängerung: Hamburg Towers besiegen Braunschweig

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga ihren Playoff-Platz gefestigt.

Hamburg | Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Pedro Calles in der edel-optics.de-Arena gegen die Löwen Braunschweig mit 84:81 (75:75; 38:43) durch und feierte nach einer schon fast verloren geglaubten Partie doch noch den zwölften Saisonsieg. Kameron Taylor (20 Punkte) war bester Towers-Werfer. Beide Teams stehen sich am Samstag erneut gegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.