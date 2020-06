Fußball : Nach Trauerfall: Werner kehrt auf Holstein Kiels Bank zurück

Cheftrainer Ole Werner kehrt rechtzeitig zum Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Bank von Holstein Kiel zurück. Der 32 Jahre alte Coach leitete am Freitag in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt bereits das Training seines Teams, das er im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr) auch betreuen wird, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Avatar_shz von dpa

25. Juni 2020, 16:55 Uhr

Wegen eines Trauerfalls in seinem familiären Umfeld hatte Werner den Verein Anfang der Vorwoche um eine Vertretung gebeten, um seine ganze Kraft der Familie widmen zu können. Die Co-Trainer Fabian Boll und Patrick Kohlmann übernahmen vorübergehend die Aufgaben des Chefcoaches und führten Holstein zum vorzeitigen Klassenverbleib.

«Wir haben Ole vom ersten Tag an jede erdenkliche Rückendeckung zugesichert, damit er in dieser schweren Zeit für seine Familie da sein kann», sagte Sportchef Uwe Stöver am Donnerstag. «Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern sehr bewusst.»