Kriminalität : Nach Tötung von Mutter und Kind in Hamburg: Vater in Haft

Nach der Tötung eines einjährigen Mädchens und seiner Mutter am Hamburger S-Bahnhof Jungfernstieg hat die Polizei die Tatwaffe gefunden. Sie sei auf dem Fluchtweg des 33-Jährigen in einem Mülleimer im Bahnhof sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Um welche Art Waffe es sich handelt, blieb unklar. Zuvor hatte ein Polizeisprecher von einem Messer gesprochen. Der Tatverdächtige, ein 33-Jähriger aus Niger und Vater des Kindes, sei in der Mönckebergstraße von Polizeibeamten angetroffen und festgenommen worden. Zunächst hatte es geheißen, die Festnahme sei auf dem Jungfernstieg vor einem Geldinstitut erfolgt.

von dpa

13. April 2018, 17:44 Uhr

Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke auf eine 34-jährige Frau und ihr Kind in der Hamburger Innenstadt hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Vater erlassen. Dem 33-Jährigen aus dem Niger werde Mord in zwei Fällen vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Freitag. Am Donnerstag waren das einjährige Mädchen und dessen Mutter im S-Bahnhof Jungfernstieg - vor den Augen vieler Menschen und eines weiteren Kindes der Frau - erstochen worden. Kurze Zeit später hatte die Polizei den Ex-Partner der Deutschen festgenommen.