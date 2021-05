Kriminalität : Nach tödlichen Schüssen: Taucher bergen weitere Waffenteile

Weitere Waffenteile nach den tödlichen Schüssen in Kiel und Dänischenhagen gefunden: Taucher bergen sie aus dem Nord-Ostsee-Kanal. Kamen diese bei den Taten am 19. Mai zum Einsatz?

Dänischenhagen | Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau und zwei Männer in Dänischenhagen und Kiel haben Taucher weitere Waffenteile aus dem Nord-Ostsee-Kanal geborgen. „Bei zwei Teilen gehen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie zu der Waffe gehörten, die wir gesucht haben“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Deutschen P...

