Beach-Volleyball : Nach Pause: Hamburger Duos wieder auf der Beach-Welttour

Olympiasiegerin Laura Ludwig aus Hamburg und ihre Partnerin Margareta Kozuch kehren in dieser Woche auf die Beachvolleyball-Welttour zurück, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr pausiert hatte.

Doha/Hamburg | Acht deutsche Teams sind für den Restart der höchstdotierten internationalen Wettkampf-Tournee in Katar gemeldet. Erstmals nach der Zwangspause werden auch Qualifikationspunkte für die auf diesen Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio wieder vergeben. „Ziel ist es, mit je zwei Frauen- und Männerteams in Japan dabei zu sein und dort um eine Me...

