Handball : Nach Partie in Ketsch: Fischer ist BSV-Rekordspielerin

Handballerin Lone Fischer ist mit ihrem Einsatz in der Bundesligapartie bei den Kurpfalz Bären Ketsch Rekordspielerin des Buxtehuder SV.

Buxtehude | Für die Angreiferin war es die 292. Partie im Trikot des BSV. Die 32-Jährige löste Melanie Schliecker ab, die 291 Mal in der Bundesliga für den BSV spielte. „Es ist unglaublich. Welche Spielerin schafft heutzutage schon so viele Spiele für einen Verein? Darauf bin ich stolz“, sagte Fischer, die ihre 13. Saison in Buxtehude spielt und ihren Vertrag ver...

