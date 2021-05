Schulen : Nach monatelangem Homeschooling: Präsenzunterricht für alle

Nach Monaten des pandemiebedingten Homeschoolings oder Wechselunterrichts können vom heutigen Montag an alle Hamburger Schülerinnen und Schüler wieder regulär in die Schule gehen.

Hamburg | Trotz des steten Rückgangs an Corona-Neuinfektionen gelten aber weiterhin die Test- und Maskenpflicht, die Hygieneregeln und die Pflicht zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume. In knapp vier Wochen beginnen dann in Hamburg die Sommerferien. Der Präsenzunterricht für die gut 200.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen der Stadt findet von Mo...

