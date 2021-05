Kriminalität : Nach Messer-Angriff auf 14-Jährigen Haftbefehl erlassen

Nach dem Messer-Angriff auf einen 14-Jährigen im Hamburger Stadtteil Jenfeld sitzt der mutmaßliche Täter jetzt in Untersuchungshaft.

Hamburg | Das Amtsgericht habe gegen den 18-Jährigen Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren der 18-jährige Deutsche und der 14-Jährige, die sich bereits kannten, am Freitag unweit des Einkaufscenters Jenfeld in einen Streit geraten. Dabei soll der 18-...

