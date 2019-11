Unfälle : Nach LKW-Unfall: Vollsperrung auf A7 bei Bordesholm

Avatar_shz von dpa

05. November 2019, 19:36 Uhr

Nach einem Lkw-Unfall ist die A7 bei Bordesholm Richtung Süden am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei sollte die Sperrung noch bis 21.30 Uhr andauern. Ein Lkw-Fahrer sei an einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Die Polizei empfahl Autofahrern, die A7 in Richtung Neumünster bereits an der Ausfahrt Warder zu verlassen.