Kriminalität : Nach Juwelenraub: Übernahmeersuchen an Schweizer Justiz

Die Staatsanwaltschaft Lübeck gibt die Ermittlungen gegen die beiden Männer, die 2017 ein Juweliergeschäft in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein überfallen haben sollen, an ihre Schweizer Kollegen ab. Es seien für beide Beschuldigte Übernahmeersuchen an die Staatsanwaltschaft in Zürich gestellt worden, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst. Die Züricher Kollegen hätten die Übernahme mündlich bereits zugesagt. Eine schriftliche Übernahmeerklärung stehe noch aus, sagte sie.

von dpa

26. Januar 2019, 12:24 Uhr

Die 40 und 42 Jahre alten Männer sollen im Juli 2017 bei einem bewaffneten Überfall aus einer Ausstellungsvitrine Uhren im Wert von mehr als 174 000 Euro geraubt haben. Dabei waren sie von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Anhand dieser Aufnahmen erkannte ein Beamter der Münchner Kriminalpolizei im Juli 2018 in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...Ungelöst» einen der Männer wieder.

Der saß inzwischen wegen eines ähnlichen Verbrechens in der Schweiz in Haft und hat die Tat nach Angaben der Lübecker Staatsanwaltschaft im Dezember 2018 gestanden. Der 42-Jährige, der ebenfalls in der Schweiz in Untersuchungshaft sitzt, wurde anhand von DNA-Spuren als mutmaßlicher Mittäter überführt.