G20 : Nach G20: Andrang bei Stadtteilversammlung

Der Redebedarf nach dem G20-Gipfel in Hamburg ist groß: Mehr als 1000 Anwohner, Gewerbetreibende und Interessierte haben am Donnerstagabend an der außerordentlichen Stadtteilversammlung im Millerntor-Stadion teilgenommen. Eingeladen hatten mehrere Initiativen, darunter der «Arrivati-Park», das «Centro Sociale» sowie das linksautonome Kulturzentrum «Rote Flora». Der Andrang war so groß, dass nicht alle Besucher im Ballsaal des Fußballstadions Platz fanden.