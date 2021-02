Fußball : Nach dem Kreuzbandriss: Van Drongelen vor Comeback beim HSV

Acht Monate nach seinem Kreuzbandriss steht Rick van Drongelen vor dem Comeback beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV.

Hamburg | „Er ist wieder voll belastbar“, wurde HSV-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag übereinstimmend in Zeitungen der Hansestadt zitiert. Zwar merke man dem 22 Jahre alten Abwehrchef nach der langen Reha-Phase die körperliche Belastung an, „aber das Knie ist ...

