G20 : Nach dem G20-Gipfel mehr als 100 verletzte Bundespolizisten

Bei den Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg sind 108 Beamte der Bundespolizei verletzt worden, die für den Schutz von Bahnhöfen und Flughafen verantwortlich waren. Davon seien 81 bereits in der Statistik der Hamburger Polizei erfasst, teilte die Bundespolizei am Sonntag in Hamburg mit. Unter anderem erlitten Bundespolizisten einen Nasen- und Jochbeinbruch, eine Augenverletzung durch einen Knallkörper und diverse Prellungen durch Steinwürfe. Insgesamt 29 Beamte konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, zwei befinden sich noch in stationärer Behandlung, heißt es in der Mitteilung. Die Bundespolizei hatte während des Gipfels 4200 Beamte im Einsatz.