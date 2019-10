Brände : Nach Brand in Hamburg: Feuerwehr zieht sich langsam zurück

Nach einem Großbrand in einer Druckerei im Hamburger Stadtteil Hohenfelde ziehen sich die Einsatzkräfte langsam zurück. Dies teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Es seien nur noch kleinere Nachlöscharbeiten nötig.

08. Oktober 2019, 07:41 Uhr

Das Feuer war in der Nacht aus bisher ungeklärten Umständen ausgebrochen. Rund 130 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen, da die Brandermittler das Gebäude noch nicht betreten konnten. In der Druckerei verbrannten unter anderem hochbrennbare Lösungsmittel, Farben und Papier. Ein Mann erlitt beim Versuch die Flammen zu löschen eine Rauchgasvergiftung. Er kam in ein Krankenhaus.