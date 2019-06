von dpa

20. Juni 2019, 22:38 Uhr

Nach einer stundenlangen Sperrung wegen einer Bombendrohung ist der Hauptbahnhof in Kiel am späten Donnerstagabend wieder freigegeben worden. Die Durchsuchungen hätten kein Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Gegen 22.20 Uhr sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, der Zugverkehr lief wieder an.