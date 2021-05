Kriminalität : Nach Bluttat in Dänischenhagen dritte Leiche gefunden

Zwei erschossene Menschen im schleswig-holsteinischen Dänischenhagen, einer in Kiel. Der mutmaßliche Täter stellt sich der Polizei in Hamburg. Und viele Fragen sind offen.

Dänischenhagen | Bei ihren Ermittlungen zu einer Bluttat mit zwei Toten in Dänischenhagen hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen weiteren Toten gefunden. In Kiel entdeckten Polizisten in einem Haus eine dritte Leiche, wie Oberstaatsanwalt Michael Bimler sagte. Der mutmaßliche Täter, ein 47 Jahre alter Mann, hatte sich am Mittwochabend der Polizei in Hamburg ...

