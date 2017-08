Kriminalität : Nach Barmbeker Messerattacke: Polizei prüft 400 Altfälle

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Beim Landeskriminalamt (LKA) soll eine neue Vorgehensweise etabliert werden: Bei der LKA-Staatsschutzabteilung wird den Angaben zufolge eine zentrale Aufnahmestelle für Hinweise eingerichtet, die nach strikten Vorgaben bearbeitet werden sollen. Nach einer Woche soll feststehen, ob es unmittelbaren Handlungsbedarf für die Behörden gibt, ob es sich um einen weiter zu verfolgenden Verdachtsfall handelt oder ob ein islamistischer Hintergrund verneint werden kann. Nach drei Monaten soll jeder Fall erneut bewertet werden. In diesem Zusammenhang werden alle Hinweise, die bei der Polizei seit 1. Januar 2016 eingegangen sind, überprüft. Außerdem sollen frühzeitig Vertreter aus Fachdisziplinen wie Psychologie und Islamwissenschaften sowie des Verfassungsschutzes in die Gefahrenanalyse einbezogen werden.

Bei der Messer-Attacke im Stadtteil Barmbek hatte sich am 28. Juli ein 26 Jahre alter abgelehnter Asylbewerber in einem Supermarkt mit einem Küchenmesser bewaffnet und den Ermittlungen zufolge unvermittelt auf Menschen eingestochen. Ein 50-Jähriger starb. Sieben weitere Menschen wurden verletzt. Die Ermittlungen zum Fall des Palästinensers leitet die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 10:53 Uhr