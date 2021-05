Basketball : Nach 89:96 Hamburg Towers im Viertelfinale gegen Alba Berlin

Für die Hamburg Towers gibt es im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga ein Wiedersehen mit Titelverteidiger Alba Berlin.

Frankfurt am Main | Am letzten Spieltag der Hauptrunde konnte sich der Tabellensiebte aufgrund der 89:96 (39:46)-Niederlage bei den Frankfurt Skyliners und des Sieges des Rivalen Ulm in Bonn nicht mehr verbessern. Als erfolgreichste Werfer bei den Hanseaten, die ohne Topscorer Maik Kotsar angetreten waren, zeichneten sich am Sonntag Terry Allen und T.J Shorts mit je 17 P...

