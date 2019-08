Verkehr : Nabu-Umweltschützer lehnen Hafenquerspange A26 Ost weiter ab

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hält den Bau der Autobahnquerverbindung durch das Hamburger Hafengebiet - A26 Ost - angesichts der Klimadiskussionen weiterhin für überflüssig. Das teilte der Nabu in einer Presse-Einladung für heute mit. Er will seine Forderungen zur Hafenquerspange vorstellen, die er auch bei einem offiziellen Erörterungstermin der Wirtschafts- und Verkehrsbehörde am Folgetag (27.8.) einbringen will. Der Nabu ist der Auffassung, dass Hamburg mit der 9,7 Kilometer langen Strecke sozial und ökologisch, aber auch ökonomisch hohe Risiken eingeht.

von dpa

26. August 2019, 03:36 Uhr

Bei dem nicht öffentlichen Erörterungstermin von mehr als 1000 Einwendungen, Teil des Planfeststellungsverfahrens, geht es um den ersten Bauabschnitt vom Autobahnkreuz Süderelbe bis zur Anschlussstelle Hamburg-Hafen-Süd. Die geschätzten Gesamtkosten für alle drei Abschnitte wurden bisher mit rund 900 Millionen Euro (Stand 2014) angegeben, die der Bund trägt. Hamburg übernimmt Planungs- und anteilig Baukosten für Autobahn-Anschlüsse. Erst nach den Erörterungen kann das Vorhaben genehmigt werden.

Nach Auffassung der Umweltschützer droht der Autobahnbau, «wertvolle ökologische Flächen im Süderelberaum zu zerstören», und Gebiete in Wilhelmsburg mit zusätzlichem Lärm zu belasten. Mit dem Bau der Hafenpassage wollen der Bund und die Stadt nach eigenen Angaben eine Lücke im überregionalen Bundesfernstraßennetz schließen und den Hafen als internationale Verkehrsdrehscheibe besser anschließen.