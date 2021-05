Naturschutz : Nabu in Sorge um Erdkröten: Weniger Tiere gerettet als 2020

Erdkröten, Frösche und Lurche haben es in der Großstadt nicht leicht. Sie kommen selten gefahrlos über die Straße, um im nächsten Tümpel laichen zu können. Zudem schadet ihnen das Wetter. Das hat in Hamburg bereits Auswirkungen.

Hamburg | Unter anderem wegen der anhaltenden Trockenheit gibt es mittlerweile weniger Erdkröten in Hamburg. So seien aus den Amphibienzäunen der Hansestadt in diesem Jahr nur rund 7100 Erdkröten gerettet und über die Straßen zu ihren Laichgewässern getragen worden, wie der Naturschutzbund (Nabu) Hamburg am Dienstag mitteilte. Im Jahr zuvor seien es noch etwa 1...

