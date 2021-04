Kriminalität : Mysteriöse Hilferufe im Wald bei Malente: Suchaktion

In einer großangelegten Aktion haben Rettungskräfte ein Waldstück bei Malente abgesucht, in dem sich angeblich eine Leiche befinden sollte.

Malente | Zeuginnen hätten von Hilfeschreie eines Mannes und einem Hinweis berichtet, dass in dem Waldgebiet eine tote Person gesehen worden wäre, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Joggerin hatte den Angaben zufolge am Donnerstag an einer Weggabelung im Wald bei Malente Schreie gehört und in einiger Entfernung auch einen sich entfernenden Mann gesehen. Ku...

