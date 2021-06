Tourismus : MV startet verhalten in Sommerurlaub-Saison

Erstmals seit Monaten sind an den Stränden Mecklenburg-Vorpommerns wieder auswärtige Touristen zu sehen. Trotz sommerlichen Wetters gibt es aber noch viel Platz.

Kühlungsborn | Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ist nach der pandemiebedingten Zwangspause erwartungsgemäß verhalten in die Sommersaison gestartet. Zwar füllten sich am Wochenende bei meist angenehmen frühsommerlichen Temperaturen die lange verwaisten Promenaden der Badeorte wieder und Hartgesottene wagten auch den Sprung in die noch kühle Ostsee. Doch war da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.