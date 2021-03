Fußball : MV-Fußballer wollen weiter in den Spielbetrieb zurückkehren

Der Landesfußballverband (LFV) von Mecklenburg-Vorpommern hält an seinen Plänen fest, die Saison 2020/21 auf einem sportlichen Weg zu beenden.

Rostock | „Sofern also die reelle Chance besteht, den Spielbetrieb unter Anwendung von Hygienekonzepten und der Einhaltung von behördlichen Vorgaben wiederaufzunehmen - und diese Chance sehen wir derzeit noch -, wollen wir nicht vorschnell handeln“, sprach sich LFV-Präsident Joachim Masuch am Dienstag gegen einen Saisonabbruch wie beispielsweise in Hamburg und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.