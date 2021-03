Gesundheit : Muttermilchbanken retten darmkranken Frühchen das Leben

Die Ernährung mit Muttermilch verbessert deutlich die Überlebenschancen von Frühgeborenen, die unter einer gefürchteten Darmkrankheit leiden.

Nürnberg | Knapp drei Prozent der rund 9300 Frühgeborenen, die in Deutschland pro Jahr mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm zur Welt kommen, erkranken an der nekrotisierenden Enterokolitis („Nek“). „Von den Erkrankten stirbt die Hälfte bis ein Drittel“, erläutert Prof. Christoph Fusch, Chefarzt der Kinderklinik am Klinikum Nürnberg. Die Überleb...

