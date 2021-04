Kriminalität : Mutter verschanzt sich in Flüchtlingsunterkunft

Eine Mutter, zwei kleine Kinder und angeblich ein Messer: Wegen einer dramatisch erscheinenden Bedrohungslage rücken Spezialkräfte zu einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft aus. Nach mehreren Stunden kann die Situation entschärft werden - ohne dass jemand zu Schaden kommt.

Hamburg | Wegen der möglichen Gefährdung zweier Kinder sind am Mittwoch Spezialkräfte der Hamburger Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Barmbek im Einsatz gewesen. Nach Angaben der Polizei hatte sich eine Mutter mit ihren beiden Kindern im Alter von drei und sechs Jahren in einem Zimmer verschanzt, weil die Kleinen in Obhut genommen werden sollt...

