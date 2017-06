Explosionen : Mutter und zwei Kinder bei Gasexplosion in Kiel verletzt

Bei einer Gasexplosion sind in Kiel eine 36-jährige Mutter und zwei Kinder am Sonntag verletzt worden. Die Mutter wurde mit einem Hubschrauber in eine Lübecker Klinik geflogen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie erlitt demnach schwere Verletzungen und Verbrennungen. Die Kinder seien in ein Kieler Krankenhaus gebracht worden. Explodiert seien zwei Campinggas-Flaschen. Warum sie in der Wohnung explodierten, war zunächst unklar. Durch die Wucht sei die Fensterscheibe des Raumes im zweiten Stock geborsten.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 13:13 Uhr