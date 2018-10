Kriminalität : Mutter und Kind getötet: Mordprozess startet

von dpa

04. Oktober 2018, 01:44 Uhr

Knapp ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau und ihr Kleinkind am S-Bahnhof Jungfernstieg muss sich ein 34-Jähriger von heute an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Angeklagte aus dem westafrikanischen Niger soll seine Ex-Partnerin und seine einjährige Tochter am 12. April vor den Augen vieler wartender Fahrgäste mit einem Messer tödlich verletzt haben. Vorausgegangen sein soll ein Sorgerechtsstreit. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann zweifachen Mord vor. Die Richter haben 15 Verhandlungstage bis Dezember angesetzt. 18 Zeugen und drei Sachverständige sind nach Angaben eines Sprechers vorgesehen. Am ersten Tag sollen zwei Polizeibeamte aussagen.