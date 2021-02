Kriminalität : Mutter getötet: Zweites Opfer soll Ex-Freundin sein

Nach dem Fund von zwei Toten in der Wohnung eines tatverdächtigen 28-Jährigen im Hamburger Stadtteil Bramfeld ist nun die zweite Leiche identifiziert worden.

Hamburg | Das zweite Opfer soll eine 24 Jahre alte Frau sein, „vermutlich die Ex-Lebensgefährtin des Tatverdächtigen“, wie ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Wie lange sie schon tot in der Wohnung lag, konnte der Sprech...

